Variante Delta, nuova mutazione AY3 spaventa USA e Israele

Variante Delta, nuova mutazione: in Israele e USA si alza l'allerta per il ceppo AY3. Il Paese mediorientale teme un nuovo lockdown

Gli esperti concordano sul fatto che la variante Delta del Covid-19 sia più contagiosa rispetto a quella originale. La sua capacità di infezione è superiore a quella dell'ebola e questa sua caratteristica la rende anche più sensibile alle mutazioni, in quanto circola più liberamente tra la popolazione. Israele è stato tra i primi Paesi a riaprire ma nonostante abbia già vaccinato 1,5 milioni di abitanti con la terza dose di vaccino Covid è stato costretto a fare un passo indietro a causa di un nuovo ceppo di variante Delta battezzato AY3. Lo stesso vale anche per gli Stati Uniti.

Variante Delta, nuova mutazione: "AY3 più contagiosa e resistente ai vaccini"

La variante Delta mutata AY3 è ancora più contagiosa del ceppo madre e dai primi test pare sia anche resistente nei confonti del vaccino Pfizer e Moderna. "Stiamo identificando nuove versioni della variante Delta - ha spiegato Tom Hertz, capo del dipartimento di microbiologia, immunologia e generica dell'Università Ben Gurion del Negev al quotidiano Haaretz - che presentano nuove mutazioni familiari rispetto alle varianti precedenti. Ciò che consente di diffondersi in questo modo è una combinazione di attenuazione del vaccino nel tempo e tratti che consentono alla variante di eludere alcuni degli anticorpi”.

La variante Delta - AY3 sarebbe stata indentificata in 10 casi in Israele che avrebbero però avuto origine negli USA. Asher Salmon, capo della divisione per le relazioni internazionali del Ministero della Salute, avrebbe pronosticato un possibile nuovo lockdown nel caso questo ceppo prendesse il sopravvento.