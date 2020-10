Venezia, uomo senza mascherina aggredito da un passante

A Venezia un uomo di trent'anni stava camminando senza mascherina così un passante glielo ha fatto notare. Dopo l'invito ad indossare la mascherina, ormai obbligatoria, e dopo il rifiuto da parte del trentenne gli animi si sono surriscaldati ed è scattata la rissa. L'uomo di trent'anni ha ricevuto tre pugni sul volto. La folla che in quel momento ha assisitito all'accaduto ha prontamente chiamato la polizia che è intervenuta repentinamente per fermare lo scontro. L'uomo è stato portato in ospedale con una ferita allo zigomo e dopo poche ore è rientrato nella sua abitazione con pochi giorni di prognosi.