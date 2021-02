Venezuela, il vaccino Sputnik promesso tarda. Maduro promuove le gocce al timo

Il Coronavirus fa paura in tutto il mondo. L'unica soluzione è il vaccino, ma le dosi sono poche e tardano ad arrivare, per questo c'è anche chi si inventa metodi alternativi. E' il caso del presidente del Venezuela Nicola Maduro, che per tenere buoni i cittadini che attendono il vaccino russo Sputnik che gli è stato promesso, ma tarda ad arrivare, propone un metodo alternativo per curare il virus. Il presidente - si legge sul Corriere della Sera - in un discorso alla nazione trasmesso in diretta tv ha presentato un «prodigioso» farmaco a base di timo, il Carvativir, «gocce miracolose» scaccia virus.

Maduro ha pure annunciato che la settimana prossima dovrebbero arrivare le prime 100 mila dosi del siero russo Sputnik V, l’1% delle 10 milioni di dosi che Mosca ha concordato di inviare a Caracas. I primi a essere vaccinati saranno medici e infermieri, poi gli insegnanti. Ma l’immunità di gregge difficilmente verrà raggiunta prima del 2023.