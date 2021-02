Von der Leyen: "Pronta a fare il vaccino AstraZeneca"

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si dice pronta "a farsi vaccinare con le dosi di AstraZeneca" su cui c'e' scetticismo per quanto riguarda l'efficacia sulla popolazione di eta' piu' avanzata, in particolare in Germania. In un'intervista con Augsburger Allgemeine, von der Leyen ha spiegato: "Vorrei essere vaccinata con le dosi di AstraZeneca con la stessa sicurezza con cui lo vorrei con Biontech-Pfizer o Moderna. Quando iniziammo a cercare il piu' promettente tra le centinaia di candidati dieci mesi fa, ipotizzammo un'efficacia compresa tra il 50 e il 70%. Ora sono tutti superiori. Il vaccino e' stato attentamente esaminato, ritenuto sicuro ed efficace e e' stato approvato".

Quanto all'approvvigionamento dei vaccini, la strada scelta dall'Unione europea nella produzione "è quella della cooperazione e non degli obblighi", in particolare per aumentare i siti produttivi in Ue, ma "qualora non dovesse funzionare, ci sono degli strumenti stabiliti dai Trattati, come l'articolo 122" che permette, in caso di gravi difficoltà nel reperire determinati prodotti, di intervenire anche con obblighi o divieti. E' quanto ha specificato un alto funzionario Ue in vista del summit di domani tra i leader europei. "La produzione di vaccini è un processo estremamente difficoltoso e cambiare la catena di approvvigionamento è molto complicato", ha chiarito la stessa fonte, che non esclude l'attivazione dell'articolo che assegna maggiori poteri a Bruxelles e agli Stati membri.

Il meccanismo di controllo dell'export è stato istituito per avere trasparenza sui vaccini e "finora non c’è stato alcun blocco delle esportazioni. Le aziende sono tenute a rispettare i loro impegni e finche' lo faranno non ci sarà alcun bando", ha riferito la ancora in merito alla proposta di bloccare la esportazioni dall'Ue delle dosi di Vaccino delle aziende che non rispettano il contratto firmato con Bruxelles.