Da "otto marzo" a "otta marza". Festa della donna, il web festeggia con ironia

Auguri a tutti le donne: buon 8 marzo. Come tutti gli anni si torna a parlare di parità dei diritti e sul web qualcuno alleggerisce il dibattito con qualche meme divertente. Ecco allora che l'8 marzo si trasforma in 8 marza con la foto di Laura Boldrini. Inutile dire che l'ex presidente della Camera non ha pronunciato questa frase, né avanzato questa richiesta scherzosa. Ma in queste ore ha fatto un intervento molto importante sul tema: "A dicembre su 101mila posti di lavoro persi, 99mila erano ricoperti da donne. Il gap salariale è fra i peggiori in Ue. Ogni tre giorni una donna è uccisa. Il linguaggio d'odio misogino cresce. In Italia purtroppo c'è poco da festeggiare, molto ancora da lottare''.