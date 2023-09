Addio perizomi, tanga e brasiliane: ora tornano di moda le culotte

Moda 2023-24, a volte ritornano: è la volta delle culotte

Tra le nuove tendenze per l’autunno-inverno 2023-24 ce n’è una di ritorno che accontenterà i nostalgici degli hot pants, le – a quanto pare- intramontabili culotte. Le mutande-pantaloncino sono finite di recente sotto i riflettori grazie all’attrice Emma Corrin, che ne ha sfoggiati un paio sul red carpet di Venezia, dove era invitata per partecipare al Miu Miu’s Women’s Tales. Le coulotte infatti fanno parte della collezione Miu Miu autunno-inverno ’23-24 presentata a Parigi lo scorso marzo da Miuccia Prada, di cui l’attrice è volto della campagna pubblicitaria.

Come riporta Il Fatto quotidiano, già dallo scorso inverno le culotte erano entrate a far parte del look di star come Kendall Jenner, Bella Hadid e Chiara Ferragni, quest’ultima si era fatta immortalare alla Fashion week di Milano con un completo sartoriale firmato Gucci che faceva intravedere l’underwear.

Non mancano i detrattori del look “pantless” (senza pantaloni). Fin dagli anni ’70, quando, arrivata la moda in Italia - dove già il bikini aveva tardato ad affermarsi a causa delle reticenze perbeniste e cattoliche della società del dopoguerra - una turista danese in vacanza a Palermo nel 1971 fu fermata mentre passeggiava per il capoluogo siciliano con i ridotti pantaloncini e accompagnata al commissariato. Secondo l’articolo 726 del codice gli atti contrari alla pubblica decenza dovevano essere sanzionati e indossare un paio di hot pants era considerato uno scandalo.

Dopo questi eventi – scrive Modartech – arrivò una dichiarata provocazione. Nel 1973, infatti, il marchio italiano Jesus, prodotto da un’azienda torinese: il Maglificio Calzificio Torinese SpA. La società piemontese affidò al giovane Oliviero Toscani una campagna pubblicitaria, sfiorando la blasfemia. Una frase del Vangelo impressa su un fondoschiena fasciato da attillatissimi shorts in denim, giocando con l’evidente assonanza del marchio. “Chi mi ama mi segua”.