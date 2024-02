Alain Delon, la compagna denuncia i figli: "Mi hanno cacciata di casa"

La compagna di Alain Delon: "Cacciata da casa e molestata per volere dei figli. Lui voleva sposarmi"

Hiromi Rollin, 66 anni, è la compagna e badante di Alain Delon. Allontanata dai figli dell'attore dalla casa nella quale si prendeva cura di lui, ha fornito la sua verità sulla battaglia familiare in corso in una lunga intervista al settimanale Chi. "Voglio rivedere Alain, non riesco a credere che ciò non sia possibile. Mi manca e so che anche io manco a lui. Si starà chiedendo dove sono finita, perché sono andata via" ha dichiarato la donna.

I figli dell'attore cacciarono la scorsa estate Hiromi Rollin accusandola di "circonvenzione di incapace, sequestro e maltrattamento di animale". Lo scorso novembre è riuscita a parlare al telefono con Alain Delon che le ha chiesto dove fosse finita: "Senza di me morirà".

Hiromi RollinHiromi Rollin ha raccontato come i figli di Alain Delon le hanno privato di vedere l'attore, cambiando per sempre la loro vita. "Il 5 luglio 2023 sono caduta in una trappola. Qualche giorno prima eravamo andati in Svizzera per un controllo medico. Al nostro ritorno volevamo recuperare il cane che il figlio Alain-Fabien aveva tenuto durante la nostra assenza. All'epoca lui abitava a Montargis, non lontano da Douchy, e aveva chiesto a suo padre di andare a prendere Loubo a casa sua perché non aveva la macchina. Partii subito con un jeans e maglietta e solo 70 euro e il telefonino. Abbracciai Alain dicendogli che sarei tornata presto. Come potevo immaginare che non lo avrei più rivisto?".

Al suo ritorno la donna trovò poliziotti in borghese che le vietarono l'ingresso in casa. Provò comunque ad entrare in casa, ma " venne molestata da una guardia e, in piena crisi di nervi, fu portata via da un'ambulanza".

Conclude la donna: "All'uscita dall'ospedale mi rifugiai da alcuni amici. Era una situazione surreale, non avevo più niente. Avevano appena rubato la mia vita. In casa fecero sparire anche numerosi effetti personali".