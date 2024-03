Alessandra Amoroso ospite non gradita? Ecco quando fu cacciata dal ristorante

Alessandra Amoroso cacciata da un ristorante: ecco cosa è accaduto

Alessandra Amoroso messa alla porta da un ristorante in cui si trovava insieme al suo compagno. Suona strano ma è tutto vero: il fatto risale a questo inverno, quando la cantante si trovava in provincia di Trento in compagnia del suo fidanzato. Come riporta il quotidiano Notizie.it, un ragazzo di nome Andrea Marziano ha raccontato sul suo profilo TikTok che lo scorso dicembre, la cantante si è presentata presso il ristorante Antica Osteria di Ossana ed è stata mandata via. È stato lo stesso Marziano, cameriere del locale, a metterla alla porta. Come riportato sul social, queste le parole del ragazzo: “Entra questa ragazza con il compagno e mi chiede se avessi un tavolo, io guardo l’agenda e le rispondo di no, perché eravamo al completo. Lei mi ringrazia si gira e se ne va“. La cantante, non si è data per vinta, e qualche giorno dopo si è presentata nuovamente nel locale. "È stata il primo personaggio famoso che ho servito e avevo un po’ di ansia. Ma lei è stata dolcissima, una coccola, mi ha messo subito a mio agio. Sono stato contentissimo di averla servita e, prima che andasse via, le ho chiesto di farci una foto insieme e lei ha detto di sì“.