Alessandra Demichelis, l’avvocata sexy sospesa: “Foto troppo erotiche"

Alessandra Demichelis, l'avvocata sexy sospesa dall'Ordine per "le foto dal taglio erotico"

Dopo la recente partecipazione a Pechino Express, Alessandra Demichelis torna a far parlare di sé. L'Ordine degli avvocati di Torino ha deciso di sospendere la bella 34enne dalla professione forense per 15 mesi.

Il motivo? Il tenore delle foto che Demichelis posta da circa due anni sui social. Come riporta Dagospia, nel 2021 infatti l’avvocata ha aperto il canale Instagram dc_legalshow insieme alla collega Federica Cau, che dopo poco tempo però ha abbandonato la collaborazione.

Il profilo è nato per mostrare la vita di un’avvocata “a 360 gradi”, fatta non solo di lavoro e tribunali ma anche di momenti di convivialità, relax e viaggi, a quanto riferisce Demichelis. Tuttavia gli scatti condivisi dall'avvocata influencer - che ha un seguito di 20mila follower - hanno indispettito il suo Ordine professionale di appartenenza per via delle immagini “disinibite”.

“Lo show non si addice alla professione legale, che neppure è una fiction, come la serie tv americana “Suits”, cui l’avvocato pare essersi ispirata; mentre alcune immagini pubblicate sarebbero semmai appropriate per un format di taglio erotico”. È questo l'esordio nel documento di 50 pagine emesso dalle autorità competenti per motivare la sospensione dell’avvocata.