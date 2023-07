Alessia Marcuzzi: "Il gossip mi ferisce, ma il staff mi impedisce di..."

Alessia Marcuzzi si racconta: "Il calendario di Max mi ha fatto capire che ero 'bona'. Mi diverte piacere"

Alessia Marcuzzi ha trovato una nuova strada in Rai con Boomerissa dopo anni come volto di Mediaset e ora ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista a La Repubblica. "Non volevo più accettare programmi che non mi somigliavano. Ero cresciuta. - afferma la showgirl - Mi sentivo di voler cambiare, il successo è bellissimo: ma ho iniziato a 18 anni. Mi mancava la scrittura, la parte creativa. E sono diventata anche imprenditrice, il piano B è diventato il piano A: mi sono messa a fare borse e creme, per lasciare le aziende ai miei figli. Sono fiera di quello che ho costruito, ho 33 persone che lavorano con me".

Alessia Marcuzzi poi sottolinea quanto sia stato importante per lei il calendario di Max, record di copie vendute, sia dal punto di vista personale che lavorativo: "Ha cambiato tutto. Non mi veniva dietro nessuno, ero sproporzionata, alta, seno enorme. La classica brava ragazza, mai drogata in vita mia, con le amiche ho giocato con la Barbie fino ai 16 anni. Il calendario nacque ai tempi di Colpo di fulmine, quando me lo proposero pensai: “Ma allora sono bona”, ho avuto la percezione di me, prima ero più maschiaccio. Mi diverte piacere".

Alessia Marcuzzi parla anche del suo rapporto con i social: "Ci sono tanti hater, vanno disarmati: cerco di rispondere con i baci per stemperare l’odio. Sono diventata amica di due o tre donne che scrivevano cattiverie". Il gossip che la riguarda, invece? "Mi ferisce. Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale. Ho detto a Francesca Fagnani che mi aveva invitato a Belve: “Non vengo perché mi devo salvare da me stessa”. Faccio fatica a tenermi".