Alla Noroo Paitings il Red Dot Award 2020 nella categoria Brands&Communication

Alla coreana Noroo, azienda leader nel settore delle vernici, il riconoscimento “Red Dot Award 2020” nella categoria Brands & Communication.

Nel 2018, Noroo aveva anche ricevuto il “Concept Award” Red Dot per la prima volta tra le aziende coreane del settore vernici catturando grande attenzione.

Quest’anno ancora una volta la prestigiosa società coreana che anticipa le tendenze colore nel design, nell’arte e nella cultura, si è distinta per l’originalità e l’interattività dell’installazione.

La giuria di esperti, composta da esponenti del design internazionale, ha riconosciuto le caratteristiche uniche del progetto “Tides – Maree” che, in mostra durante la Milan Design Week 2019, ha illustrato come il colore del futuro nel design non è definito, ma fluido. Il colore cambia con i ritmi della natura, come i movimenti di Sole, Luna e Terra che producono le maree.

Tutti i colori presentati sono stati ispirati dal libro annuale delle tendenze cromatiche di Noroo, “Cover All”.

Protagonisti dell’installazione sono stati l’artista coreano Kwangho Lee e lo studio danese Wang & Söderström.

“Siamo onorati di ricevere questo importante riconoscimento che premia l’innovazione e i cambiamenti del colore”, hanno commentato i vertici del dipartimento Comunicazione di Nooro. “La mostra Tides – Maree ha ricreato un’ambientazione e un’esperienza di fruizione basate sul fascino esercitato dal concetto di interconnessione fra la luna e le stratificazioni del tempo”.

Il Red Dot Award è uno dei più importanti riconoscimenti che premia le eccellenze del design mondiale.

