Amici 22, l'esibizione di Niveo all'Arena di Verona è un disastro

Niveo, performance di Capodanno da incubo all'Arena di Verona

Si potrebbe archiviare come serata sfortunata, se non fosse che si trattava del Concerto di Capodanno, all'Arena di Verona, in diretta su Rtl 102.5 e su Radio Zeta. Protagonista della disastrosa performance Niveo, parte del talent di Amici che è salito sul palco per cantare. Ma qualcosa è andato storto: sarà stata l'emozione, o la disabitudine a esibirsi in pubblico, fatto sta che le stecche si sono susseguite.

Di più: i social, che difficilmente perdonano qualcosa, hanno stigmatizzato la performance e chiesto che il giovane, parte della "scuderia" di Lorella Cuccarini, venga sostituito con qualcuno di più talentoso e più adatto a esibirsi sui grandi palcoscenici. Il talent di Maria De Filippi si è spostato in prime time il sabato sera e si sta avvicinando rapidamente alla conclusione: il prossimo eliminato sarà Niveo?