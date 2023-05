Armani, gran classe anche in casa: le foto della sua elegantissima dimora

Giorgio Armani, la casa milanese è lo specchio del suo stile

Giorgio Armani è un’icona di eleganza, sobrietà e minimalismo, in Italia come all’estero. L’equilibrio estetico del taglio e delle scelte cromatiche nei suoi capi di haute couture sono divenuti il marchio di fabbrica di uno stilista senza tempo e senza luogo, se guardiamo quanti luoghi lontani per cultura e stile dall’Italia sia siano riconosciuti nelle sue forme.

l suo tocco si vede ovunque; la sua storica abitazione a Milano ne è la prova lampante, un edificio del XVII secolo in via Borgonuovo in cui lo stilista vive da oltre 40 anni. In proposito, il patron della prestigiosa maison ha confessato: “Sono entrato in questa casa nel 1982 e mai, neanche un momento, ho desiderato cambiarla”- Il motivo?, vi chiederete -“Per me è un rifugio, il posto dove isolarmi ma anche ritrovare il piacere di stare con la gente che amo”. Il guru piacentino della moda ha poi aggiunto: “A Milano ho cambiato indirizzo più volte, ma quando, nel 1982, ho visto la casa in via Borgonuovo ho capito che era quella giusta. Gli interni abbracciano epoche e stili diversi, dagli anni ’30 ai ’40, con echi etnici”.