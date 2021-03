Asta benefica su ebay, Deejay per Dynamo al via dal 20 marzo

Dal 20 al 27 marzo 2021 torna l’appuntamento annuale con l’asta benefica su ebay, organizzata da Dynamo Camp in collaborazione con Radio DEEJAY. Fra gli items in asta – in tutto 162 - una chitarra completa di custodia semirigida Gibson firmata da Linus, 4 limited edition di macchine del caffe Nepresso firmate Radio Deejay, 2 monopattini Aprilia, gli iconici anelli NOVE 25 col logo Radio Deejay, una capsule collection di t-shirt Muji e di felpe New Balance targate Deejay Chiama Italia per Dynamo Camp.

L’iniziativa si colloca nel contesto della campagna di raccolta fondi tramite SMS e chiamate da rete fissa al numero solidale 45595 attiva dal 7 al 28 marzo 2021 e volta a sostenere i programmi di Terapia Ricreativa di Dynamo Camp. Per partecipare alla raccolta basta inviare un SMS o chiamare da rete fissa il numero solidale 45595 Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WindTre, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali. Sarà di 5 o 10 euro da rete fissa TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb e Tiscali e, sempre per la rete fissa, di 5 euro per le chiamate da TWT, Convergenze e PosteMobile.

RADIO DEEJAY supporta Dynamo Camp per il tredicesimo anno consecutivo. In particolare, dal 15 al 19 marzo, Linus e Nicola Savino all’interno della trasmissione DEEJAY chiama Italia dedicano una maratona radio, con approfondimenti ed ospiti di Dynamo Camp. Per cinque giorni consecutivi i due conduttori danno spazio alle voci di bambini, genitori e medici per raccontare le diverse sfaccettature del progetto.

Maria Serena Porcari Presidente di Dynamo Camp, dice: “Siamo profondamente grati di avere avuto Radio DEEJAY a fianco di Dynamo Camp fin dalla nascita, in questo cammino di sfide e traguardi. L’impegno, la passione e la sensibilità di Linus e del suo team è un supporto fondamentale per fare arrivare Dynamo Camp al cuore di tante persone e ci aiuta a rendere sostenibile il nostro progetto, che vive grazie alla raccolta fondi. La settimana come ospiti in radio è molto divertente, ma altrettanto seria, in pieno spirito Dynamo.”

L’obiettivo della campagna di raccolta fondi 2021 è di contribuire ad offrire programmi di Terapia Ricreativa Dynamo® a 1.800 bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche, con particolare riferimento ai bisogni medico-assistenziali complessi. Tutti i programmi sono strutturati secondo il modello della Terapia Ricreativa Dynamo®, che ha obiettivo di svago e divertimento, ma anche e soprattutto di essere di stimolo alle proprie capacità, di rinnovare la fiducia in se stessi e la speranza, con benefici sulla Qualità di Vita.