Balti: "Ai miei tempi avrei preso l'ergastolo. Norme così neanche in Russia"

Bianca Balti: "Ai miei tempi avrei preso l'ergastolo"

"Con tutti i rave a cui sono stata sarei ancora dentro con l’ergastolo". Così sul suo profilo Instagram la supermodella Bianca Balti commentando il discusso decreto anti-rave di cui si continua a parlare in questi giorni. "Il decreto - si legge ancora nel post - rende illegale qualunque raduno con più di 50 persone che sia ritenuto dalle autorità pericoloso. Non specifica raduno musicale, perciò persino politico o sindacale. Qualcosa che non eiste nemmeno in Russia. Il prossimo decreto cosa? - si chiede ancora la Balti in conclusione del suo post - Caspita, il mondo va avanti e l'Italia torna indietro".