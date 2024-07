Bara “fai da te” con pulsante che sprigiona azoto. “Tesla dell’eutanasia”

Bara “fai da te” con un pulsante che sprigiona azoto: in Svizzera arriva la “Tesla dell’eutanasia”

IL 76enne australiano Philip Nitschke ha inventato Sarco, un veicolo funebre - realizzato in materiale biodegradabile - simile ad una bara ma all'apparenza più somogliante a un bob. Dentro si trova un pulsante che se schiacciato sprigiona un gas d’azoto, che rende in pochi attimi il trapasso indolore dell’aspirante suicida. Ci vorrebbero al massimo 10 minuti, stando a quanto a ha fatto sapere un medico.

Il tetto di questa bara è trasparente (progettata dal designer Alexander Bannink), cosi che chi ha scelto di andarsene per sempre possa godersi, per l’ultima volta, la vista del cielo. “Un avvocato – ha spiegato l’emittente britannica Bbc – si è accertato che Sarco non violi alcuna norma elvetica sul suicidio assistito”. Una pratica in vigore da molti anni e che, solo nel 2020, è stata adottata da 1.300 persone, in buona parte esasperate da sofferenze senza speranza, per malattie terminali.