Befana, perché si chiama così? Il motivo affonda le radici negli antichi pagani

"La Befana vien di notte, con le scarpe tutte rotte…", è il celebre inizio di una filastrocca italiana legata all'Epifania, festeggiata il 6 gennaio. La figura della Befana, con il suo sacco e la scopa, rappresenta una tradizione ricca di mitologia e simbolismo che chiude il periodo natalizio. Le sue origini sono molto antiche, risalendo all'Impero Romano. Il nome "Befana" deriva da una progressiva corruzione del termine greco "epipháneia", che significa "apparizione" o "manifestazione", passando attraverso le forme "bifania" e "befania".

Il personaggio della Befana affonda le radici in antichi riti pagani di fertilità, poi assimilati dalla cultura romana. Nelle 12 notti successive al solstizio d'inverno, figure femminili misteriose volavano sui campi per favorire la fertilità dei raccolti, spesso associate al culto della dea Diana o alla divinità Sàtia. Il mito della "donna volante" a cavallo di un bastone o una scopa trae origine da queste credenze.

Come festa cristiana, l'Epifania celebra la rivelazione della divinità di Gesù, simbolizzata dall'arrivo dei Magi a Betlemme. Una leggenda narra di un incontro tra i Re Magi e la Befana, la quale rifiutò inizialmente di seguirli a vedere il Bambino Gesù. Pentita, avrebbe poi iniziato a vagare di casa in casa per donare regali ai bambini, nella speranza di espiare il suo errore.

La calza colma di doni della Befana potrebbe derivare dai sacchi logori che porta con sé, mentre la sua figura in stracci rappresenta l'anno trascorso o la natura invernale. La scopa assume un valore simbolico di purificazione, ma anche di condanna delle credenze pagane nella tradizione cristiana. Il carbone, dato ai bambini monelli, simboleggia un ammonimento e si collega anche a figure come Babbo Natale e San Nicola.

In Italia, l'Epifania è un'occasione per molteplici celebrazioni locali. Eventi notevoli includono La Befana di Urbania, Il Corteo dei Magi a Firenze, la Regata delle Befane a Venezia e la Befana Benefica Motociclistica a Milano. A Roma, la festa si svolge in piazza Navona, arricchita da mercatini, giostre e spettacoli.

La tradizione della Befana ha paralleli internazionali come i Reyes Magos in Spagna, Perchta in Austria e Germania, e la Twelfth Night in Gran Bretagna. L'Epifania si celebra in date diverse a seconda delle tradizioni locali, con riti che vanno dal bagno nelle acque ghiacciate in Russia a spettacolari festeggiamenti come il Timkat in Etiopia, che commemora il battesimo di Gesù.