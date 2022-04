Belen: "Voglio un terzo figlio". Silvia Toffanin: "Ma con chi?". VIDEO

Belen si confessa a Verissimo ma Silvia Toffanin le fa una domanda scomoda

La love story tra Belen e Stefano De Martino non smette mai di stancare, e dopo essere tornati insieme i due parlano di avere altri figli. La coppia sta giocando molto sui gossip che li vede protagonisti e, senza dare conferma di niente, lascia molto all'immaginazione.

Ieri, per esempio, Belen Rodriguez è tornata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha confessato alla conduttrice di volere un terzo figlio. "Scusa ma con chi?", le ha chiesto provocatoriamente la Toffanin. "Ah, questo non si sa", ha replicato Belen ma a tutti è sembrato chiaro che il riferimento andasse a Stefano De Martino. "Magari non ora, almeno tra due anni, ma un terzo figlio mi piacerebbe averlo, forse perché noi siamo tre fratelli", ha aggiunto la showgirl riferendosi alla sorella Cecilia, in studio con lei.

Belen e Stefano vivono una storia d'amore ormai da dieci anni, considerando gli alti, i bassi, il matrimonio, il divorzio, gli altri partner e i ritorni di fiamma. Al momento ne stanno vivendo uno: anche se la coppia non ha confermato ufficialmente, è stata la stessa showgirl a postare sul proprio profilo Instagram una storia che ritraeva Stefano De Martino nel suo letto mentre dormiva.

Qualche giorno fa, poi, lo stesso ballerino ha confessato a Mara Venier di voler un altro figlio. Se due dubbi fanno una certezza, potremmo presto vedere la coppia Belen-Stefano diventare di nuovo genitori e dare al primogenito Santiago un fratellino o una sorellina.