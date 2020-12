Charlène di Monaco, foto incredibili: nessuno ha mai visto la principessa così

La principessa Charlène Lynette Grimaldi, nota anche come Charlène di Monaco, spiazza tutti con il nuovo taglio, rasato da una parte, con cui si è presentata alla tradizionale cerimonia della consegna dei regali di Natale. Nessuno ha mai visto la principessa così, e le foto diffuse della cerimonia lasciano ben poco all'immaginazione. Accompagnano il debutto del look 'rock' di Charlène, tra rasature asimmetriche e lunghezze scalate, anche degli orecchini a cerchio e una mascherina di protezione in paillettes oro, una scelta di look sicuramente audace e ben lontana dagli schemi rigidi cui si associano abitualmente i protocolli reali.

Sebbene infatti il protocollo, in materia estetico-formale, nel Principato di Monaco si tramanda sia meno rigido rispetto a quello dei reali inglesi, non ci sono dubbi che la scelta della principessa abbia colpito l'attenzione di tutti, nonostante sia anche risaputo che i tagli corti sono i prediletti di Charlène da sempre.

La 'svolta' di look tuttavia, stando ai media stranieri, sarebbe speculare a una svolta personale della principessa, una 'rinascita' per Charlène, spesso al centro dell'attenzione mediatica per il volto triste, "la principessa che non sorride mai" negli eventi ufficiali, dai quali sembrava trapelare una certa insofferenza per la vita nel Principato.