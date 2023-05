Charlene di Monaco è incinta? Le conferme all'incoronazione di Carlo III

Charlene di Monaco è stata paparazzata all'incoronazione di Carlo III. Per l'occasione ha scelto abiti che vestono largo e sembra aver ripreso peso

Ormai le apparizioni pubbliche della principessa Charlene di Monaco diventano ogni volta un caso mediatico. La consorte di Alberto II dopo la lunga malattia di due anni fa si diceva sfigurata e solo il mese scorso di parlarva di un possibile divorzio e del suo fisico praticamente scheletrico. Oggi però dopo un periodo di assestamento pare che l'ex atleta abbia iniziato a riprendersi, come dimostrano le foto scattata durante l'incoronazione di Carlo III a Londra.

Il 6 maggio Charlene di Monaco si è presentata alla cerimonia con un tailleur color crema molto casto e una giacca con un drappeggio che le scendeva lungo la spalla sinistra. Per il ricevimento ha invece scelto una tuta mobida monopalla azzurra arricchita da una balza diagonale con decori floreali sull'orlo.

Entrambi gli outfit vestono decisamente più largo rispetto al recente passato a dimostrazione che la principessa ha ripreso peso. La stessa sensazione si ha anche guardandola in volto, i cui tratti si sono ingentiliti. Non è da escludere che Charlene di Monaco possa essere nuovamente incinta, come affermano alcuni megazine francesi.