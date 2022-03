Charlene di Monaco sfigurata: "Cicatrici sul volto e labbra gonfie"

Charlene di Monaco malattia: diversi quotidiani affermano che la principessa è rimasta sfigurata dopo un intervento di chirurgia estetica venuto male

Tornano a circolare con forza le indiscrezioni sullo stato di salute di Charlene di Monaco. L'ex atleta sudafricana ha iniziato a sentire i sintomi di una malattia ancora non meglio chiarita proprio durante una visita al suo Paese natale che l'ha costretta a sottoporsi urgentemente a un intervento chirurgico a naso, gola e orecchie. Dopo mesi lontana dal marito e dei figli, si sarebbe poi spostata in una clinica riabilitativa in Svizzera per tornare infine nel Principato a novembre dell'anno scorso. La lunga separazione tra Charlene di Monaco e il consorte hanno fatto pensate subito al divorzio ma sono circolate anche altre indiscrezioni. La principessa non sarebbe infatti malata ma pare si sia nascosta ai media perché rimasta sfigurata dopo un intervento di chirurgia estetica. Oggi sono arrivate ulteriori conferme.

Charlene di Monaco malattia: "Cicatrici sul volto e labbra spesse in modo anomalo"

Secondo l’esperta reale Maddalena Mastrostefano, Charlene di Monaco si sarebbe sottoposta a una operazione per migliorare il proprio aspetto che però non è affatto andato come sperava. I magazine Soir Mag e Frau in Spiegel affermano che la principessa sarebbe completamente sfigurata e irriconoscibile, tanto da non volersi mostrare in pubblico: "Charlene di Monaco ha delle cicatrici sul volto. Il viso è gonfio e le sue labbra spesse in modo anomalo“. Per evitare occhi indiscreti si sarebbe quindi nascosta a Roc Angel, la residenza dei Grimaldi sulla collina di Montecarlo. La casa reale non ha ancora voluto commentare queste indiscrezioni.

Poco tempo fa la moglie di Alberto II sarebbe stata fotografata a Nizza. Gli scatti sono stati mandati in onda durante il programma Royal Talk sulla rete tedesca RTL e mostrano in effetti un cambio di look per Charlene di Monaco, che ha cambiato colore dei capelli schiarendoli fino al biondo platino.

