Charlene Monaco, divorzio vicino: "Pesa meno di 50kg, mangia con la cannuccia"

Charlene di Monaco è stata paparazzata all'aeroporto: "Dimagrita di quasi 50 kg, irriconoscibile, ma pronta a chiedere il divorzio al principe Alberto"

Nuova tegola sulla testa della famiglia Grimaldi: la casa reale di Monaco, infatti, sta affrontando i problemi con Charlene sulle cui condizioni di salute si sentono voci sempre più insistenti dopo un avvistamento a Nizza.

La famiglia reale non ha confermato che fosse lei, ma secondo il programma tedesco Royal Talk in onda sull'emittende Rtl, la donna paparazzata all'aeroporto di Nizza era proprio la principessa di Monaco. Secondo i conduttori, non ci sarebbero state cicatrici sul suo viso, a smentire l'indiscrezione che la voleva sfigurata in seguito a un intervento chirurgico. Ma a quanto pare la donna era molto protetta da mascherina e occhiali da sole, quindi non è facile capire in quali condizioni fosse realmente.

Quello che è certo è che Charlene ha dei problemi di salute, anche se nessuno sa di che natura siano. Chi dice di averla vista di recente a Nizza giura che è "dimagrita tantissimo", cosa che confermerebbe le indiscrezioni rimbalzate sui tabloid europei secondo cui la principessa di Monaco peserebbe ora meno di 50 kg e si starebbe nutrendo con una cannuccia, potendo mangiare solo cibi liquidi.

Charlene di Monaco, fonte Ipa



A quanto pare, però, Charlene è pronta a rientrare a Monaco, dopo che per molto tempo non si è fatta vedere in pubblico, neanche il 29 marzo alla celebrazione del principe Filippo a Londra, dove il marito Alberto è stato avvistato da solo, unico reale coniugato a presentarsi senza consorte.

Che cosa stia accadendo nella famiglia reale monegasca nessuno sembra saperlo con certezza, eppure fonti vicine alla casata hanno spifferato a Closer che la principessa Charlene sarebbe pronta a chiedere il divorzio al marito Alberto, se lui non acconsentirà, per evitare scandali, ad accettare le condizioni che l'ex atleta sudafricana gli ha imposto.

Charlene di Monaco, fonte Ipa



Innanzitutto, di stare lontana dal palazzo reale e dalla vita di corte, dove avrebbe già sofferto tanto, per trasferirsi in un palazzo indipendente sempre a Monaco. E poi di poter portare con sé i due figli piccoli, Jaques e Gabriella Grimaldi, che di recente sono stati visti affacciarsi dal palazzo reale con dei cartelli affettuosi verso Charlene: "Mamma ci manchi" e "Ti vogliamo bene mamma".

Fonte Ipa



