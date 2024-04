Checco Zalone e Virginia Raffaele: nuova coppia, la bomba di Fabrizio Corona

Checco Zalone, secondo il sito di Fabrizio Corona, avrebbe lasciato al moglie per una relazione con Virginia Raffaele

Checco Zalone avrebbe lasciato la compagna, nonché madre delle sue due figlie, per iniziare una relazione con Virginia Raffaele. A dirlo è Fabrizio Corona sul suo sito Dillingernews. Il comico pugliese ha comprato un appartamento a Bari per sé nello stesso palazzo in cui vive quella che sarebbe ormai la sua ex compagna insieme alle figlie. Con questa mossa Zalone avrebbe tentato di proteggere la privacy della sua famiglia mascherano l'avvenuta separazione.

Zalone avrebbe anche comprato una casa a Roma per stare più vicino a Virginia Raffaele. Corona afferma che il comico viene spesso nella Capitale e i due "si vedono e consumano il loro sentimento sempre più vivace". "Dal punto di vista mediatico – si legge ancora su Dillingerews – una coppia così, in stile francese, diventa una delle più glamour, top e di moda che ci sia in Italia". Per il momento i protagonisti di questa bomba di gossip non hanno rilasciato commenti.