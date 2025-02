Chi è Carlos Diaz Gandia, il coreografo di Gaia più ricercato del momento e star dei social

Ecco chi è Carlos Diaz Gandia

Negli ultimi giorni, un video in particolare ha catturato l’attenzione degli utenti sui social. Un ragazzo che scandisce il ritmo di una coreografia a suon di battimani e di un ritornello vocale – “tichità tichità tichità tichità. Boom!”. Si tratta del backstage della performance di Gaia, in gara a Sanremo 2025 con il brano “Chiamo io, chiami tu”. Al centro di questa esplosione mediatica c’è il coreografo Carlos Diaz Gandia, autentico protagonista di questo nuovo tormentone online.

Un talento dal respiro internazionale

Diaz Gandia gode di un solido riconoscimento nel mondo della danza contemporanea, grazie a esperienze in diverse nazioni – dall’Italia alla Spagna, dalla Svezia alla Francia, fino a Regno Unito, Germania, Norvegia e Irlanda – e a collaborazioni con artisti di fama mondiale. La sua formazione, arricchita da workshop ed eventi in molteplici contesti internazionali, gli ha permesso di sviluppare un legame profondo con la danza urbana e l’hip-hop, stili che si riflettono nelle sue coreografie dinamiche e coinvolgenti.







Da Sanremo al palcoscenico globale

Non è nuovo all’Ariston: Carlos è l’autore del balletto di Tuta Gold di Mahmood. Ma la sua attività non si ferma certo a Sanremo. È infatti fondatore e CEO dell’Home Dance Studio di Valencia, un centro che sostiene la cultura hip-hop e la danza urbana, contribuendo così a formare le nuove generazioni di ballerini e coreografi.

Premi e collaborazioni prestigiose

Pluricampione HHI Spain (dal 2015 al 2018 in diverse categorie), Diaz Gandia può vantare importanti collaborazioni con nomi come Will Smith, Lola Indigo, Feid & Rema, Nathy Peluso e Tony Effe. Proprio a quest’ultimo e a Gaia si deve la hit Sesso e Samba, la cui coreografia porta la firma di Carlos.

Da sempre impegnato nella promozione di una cultura inclusiva e aggregante, il coreografo offre workshop e performance che permettono ai giovani talenti di avvicinarsi ai grandi nomi della scena artistica, consolidando un modello di danza aperta alla sperimentazione e all’incontro tra diverse realtà.