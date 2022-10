Chi è Joleen Diaz, la mamma più sexy del mondo e il suoi segreti di bellezza svelati sul suo profilo Instagram

Joleen Diaz si è guadagnata a furor di social il titolo di mamma più sexy del mondo. La donna 45enne vive in California e ha una figlia di 22 anni. In una recente intervista rilasciata al Mirror ha raccontato: "Quasi sempre veniamo scambiate per sorelle".

Joleen Diaz la mamma più sexy del mondo racconta come riesce a mantenersi in forma

Joleen Diaz vanta su Instagram oltre 650 mila follower, ogni giorno mostra i suoi allenamenti e il regime alimentare che segue per rimanere in forma. Soprattutto, molti suoi ammiratori le inviano, in privato, numerosi messaggi dove le chiedono se effettivamente lei dice la verità sulla sua età. Non solo, Joleen Diaz è sorpresa da quanta attenzione riceve via social negli ultimi mesi e racconta un aneddoto: "Su Hinge (una app di appuntamenti) il mio profilo viene rimosso perché secondo gli utenti la mia età è finta e io sono ritenuta una truffatrice".