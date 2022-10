Chi è Milo Brunetti, fidanzato di Francesca Fialdini (regina degli ascolti tv)

Chi è Milo Brunetti, fidanzato di Francesca Fialdini (la regina degli ascolti tv Rai)

Francesca Fialdini regina degli ascolti tv con Da noi… a ruota libera in onda sulla Rai (che nell'ultima puntata ha battuto anche Verissimo). La conduttrice toscan - protagonista in passato in programmi di successo come Mezzogiorno in Famiglia, allo Zecchino d’oro, a La vita in Diretta - è ormai sempre più uno dei volti più amati del piccolo schermo. Molti si sono chiesti: ma il suo cuore è libero è batte forte per qualcuno? da sempre molti riservata, di recente a Mara Venier nel corso di Domenica In aveva confessato: “Un fidanzato ce l’ho”.

Di chi si tratta? Sembra sia Milo Brunetti, odontotecnico originario di Oggiono (paese in provincia di Lecco) che si è laureato all’Università di Genova. I due stando a queste indiscrezioni starebbero insieme dal 2020. Francesca Fialdini e il fidanzato non hanno mai convissuto ma “Ho un’età in cui il desiderio di non vivere più a distanza un rapporto si fa sempre più sentire – ha spiegato la giornalista in un’intervista a Super Guida Tv – però se questo sarà compatibile con gli impegni professionali lo vedremo più avanti”.