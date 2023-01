Chi è Euridice Axen: da Moana a Sanremo, il bullismo, gli amori e la carriera

Chi è Euridice Axen, splendida attrice italosvedese di 42 anni

E' davvero un momento di grazia per Euridice Axen, che dopo il successo di ascolti televisivi del film “Una scomoda eredità”, con Chiara Francini come coprotagonista, sta facendo il bis a teatro con “Settimo senso”, lo spettacolo nel quale interpreta la diva del cinema a luci rosse Moana Pozzi. Non a caso, Amadeus ha puntato su di lei per il prossimo Festival di Sanremo, nel quale sarà una delle ospiti speciali, ancora in coppia con Chiara Francini.

Euridice Axen è figlia d'arte, essendo nata il 20 settembre 1980 a Roma, dalla madre Eva Axen (attrice svedese) e dal padre Adalberto Maria Merli (regista, attore e doppiatore italiano). Italiana con cittadinanza svedese, ha esordito a teatro a 23 anni interpretando Fedra ne “Il Minotauro”, di Bianconi e tre anni dopo è stata selezionata come protagonista nelle “Memorie dal sottosuolo” di Fëdor Dostoevskij, di Gabriele Lavia.

Chi è Euridice Axen, i suoi successi tra tv, cinema e teatro

Il vero boom di popolarità è però legato alla televisione e in particolare al suo ingresso delle celebri soap italiane “Centovetrine” e “Vivere”. Da lì la sua carriera ha preso il volo grazie ad altri successi come “Carabinieri”, “Medicina generale”, “R.I.S Roma – Delitti imperfetti”, “Rex”, “Le Tre Rose di Eva”, “L’ispettore Coliandro”, “Basta un paio di baffi”, “The Young Pope” e, nel 2021, la serie di Gabriele Muccino “A casa tutti bene”. Un curriculum che non trascura nemmeno il cinema, dove ha esordito nel con “Crushed Lives – Il sesso dopo i figli” (2014). Nel 2018 ha recitato in “Loro” di Paolo Sorrentino, vincendo il Premio Guglielmo Biraghi. Nello stesso anno, ha debuttato come conduttrice televisiva su Sky Cinema, con “Cinepop”. Il suo ultimo successo è stato “Il processo”, serie tv nella quale interpreta la dark lady Mara Raimondi, amante del potere e del denaro, che intraprende una relazione passionale con l'avvocato Gabriele Monaco (Francesco Scianna).

Chi è Euridice Axen, i suoi fidanzati famosi

Nella sua vita privata, invece, le storie d'amore sembrano essere alle spalle, almeno per ora. Sono note le sue relazioni con l'ex calciatore Marco Delvecchio e poi con il cantante e ballerino spagnolo Raul Pena, conosciuto anche per aver recitato nella soap “Il segreto”. Per il resto, la privacy di Euridice Axen è coperta da molta riservatezza, ma l'attrice stessa ha reso pubblica la sua esperienza di vittima del bullismo, un epsodio risalente a quando aveva 12 anni e che ne ha segnato la crescita.