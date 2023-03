Chi è Georgian Cimpeanu, il nuovo fidanzato di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis è di nuovo innamorata. L'indiscrezione sul presunto fidanzato Georgian Cimpeanu

Chiusi i battenti della settimana della moda milanese Elisabetta Canalis continua a far parlare. Questa volta non è per uno dei suoi look audaci sfoggiati per i front row, ma per la sua liaison con il campione di campione di kickboxing Georgian Cimpeanu, detto 'Iceman'. I due sono stati avvistati a cena insieme con una coppia di amici, poi sono stati fotografati mentre entravano dallo stesso portone di un palazzo meneghino che ospita la Canalis.

A dare la notizia con tanto di foto è il settimanale Chi, che precisa anche altri particolari. Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu cenato al Sant’Ambroeus con una coppia di amici e poi hanno lasciato il locale separatamente prendendo due taxi differenti, salvo poi arrivare entrambi alla stessa destinazione, ovvero il palazzo meneghino che ospita la ex velina.

La passione di Elisabetta Canalis per la kickboxing

Elisabetta Canalis pratica da anni la kickboxing. Anche negli Usa si allena tenacemente e sui social ha mostrato video e foto anche con il campione del mondo Georgian Cimpeanu. A Milano lei lo ha raggiunto nella palestra dove si addestra e poi si sono ritagliati momenti a due nell’appartamento di lei tra un impegno e l’altro. Insomma, se finora sono stati visti insieme per motivi sportivi, adesso pare che possa esserci anche dell’altro.

Chi è George Cimpeanu

George Cimpeanu ha 29 anni di età ed è nato in Romania, anche se fin da piccolo è cresciuto a Guidonia comune alle porte di Roma. L’atleta è uno dei migliori nella sua disciplina, ha vinto infatti il titolo di campione italiano ed è diventato per ben tre volte campione del mondo nella categoria WAKO, PRO K-1. Secondo i ben informati i due avrebbero persino trascorso le vacanze insieme la scorsa estate ad Alghero in Sardegna.