Chiara Ferragni, bagno con gli elefanti in Sud Africa

Chiara Ferragni, un bagno in piscina con gli elefanti

L'influencer Chiara Ferragni è ancora in Sud Africa, senza il marito Federico Lucia in arte Fedez. L'imprenditrice digitale, come ama farsi chiamare, ha scelto un resort di extra-lusso ma il viaggio non è iniziato nel migliore dei modi: la compagnia aerea Lufthansa, infatti, ha smarrito i bagagli della donna e degli amici, costringendola a look "improvvisati". Ma il fastidio per il guardaroba momentaneamente perduto è stato presto superato dalla meraviglia del viaggio. E su Instagram la Ferragni ha postato foto in piscina, con gli amici, mentre riceve la visita di un elefante.