Chiara Ferragni e Chiara Biasi in Sudafrica, ma le loro valigie vanno perse

Chiara Ferragni è volata in Sudafrica, ma le sue valigie sono andate perse, così lei ha scritto alla compagnia aerea

Piccola disavventura per Chiara Ferragni in versione travel blogger. Dopo essere partita per il Sudafrica, ha scoperto, una volta arrivata all’aeroporto di Johannesburg, che la compagnia aerea Lufthansa aveva perso i suoi bagagli. Oltrei ai suoi, anche quelli dell'amica e collega influencer Chiara Biasi, con cui è volata dall’Italia.

Così il viaggio di piacere ha rischiato di trasformarsi in un disatro per l’imprenditrice digitale nota per gli outfit più audaci e glamour. Da qui, lo sfogo sui social: “Ragazzi siamo arrivati in Africa ma purtroppo i nostri bagagli non sono arrivati" – scrive Ferragni su Instagram, rivolgendo un appello, con relativo tag, alla stessa compagnia aerea: “Lufthansa per favore mandaceli in fretta“. A corredo, un selfie in cui accenna un sorriso, ma si mostra dispiaciuta per la disavventura. Subito dopo le fa eco Biasi: “Questa è la situazione, grazie per averci perso i bagagli" – scrive l’influencer– "Tutto il gruppo senza valigie per almeno tre giorni".





Nel frattempo, l’imprenditrice è stata costretta ad arrangiarsi con i pochissimi accessori che aveva portato con sè nel bagaglio a mano. Per il primo giorno si è mostrata in versione casual con jeans, felpa e t-shirt. Nonostante tutti i disagi, però, è riuscita comunque a mantenere un temperamento positivo, riuscendo così a godersi un emozionante safari in un parco naturalistico, che ha immortalato con foto e stories sui social. Il viaggio, tra l'altro, era in programma dal 2020 ma a causa della pandemia è stata costretta a rimandarlo fino ad oggi.