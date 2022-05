Chiara Ferragni, il look del compleanno accende il web (e i palermitani)

Chiara Ferragni sceglie Palermo per festeggiare i suoi 35 anni

Jet privato, famiglia, amici e una decina di bagagli: l'imprenditrice digitale Chiara Ferragni vola a Palermo per festeggiare i suoi 35 anni, portando con sè tutto il necessario. Una volta atterrata sull'isola, sistemata nell'Hotel Villa Igieia e preparata per la serata, posta sui social una foto che accende subito la rete: micro top, pantaloni trasparenti e brilantini. Un look mozzafiato che lascia i fan senza parole, soprattutto i palermitani.