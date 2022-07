Chiara Ferragni, jeans e lato B scoperto: lo scatto infiamma (di nuovo) il web

Chiara Ferragni sempre più osè su Instagram- FOTO

Una mamma "estrema", una modella "volgare", una dea da venerare o semplicemente una donna bella e libera da seguire: Chiara Ferragni trova sempre il modo di far parlare di sé. Questa volta al centro del vortice mediatico un nuovo video postato su Instagram che la ritrae mentre sfila in un completo semi-nude che non lascia spazio all'immaginazione.

L'imprenditrice digitale indossa un paio di jeans Mugler decisamente particolari, che lasciano scoperti interamente i glutei e una parte di gamba. L'effetto da “nude look”, tanto caro alla moda femminile quanto alla stessa Ferragni, che più volte l'ha proposto ai suoi fan ( recupera qui gli articoli ), manda (anche questa volta) letteralmente in tilt in web.

Chiara Ferragni, jeans tagliato e lato b scoperto: la foto hot divide il web

Uno scatto vedo-non-vedo che scatena pioggia di commenti (e insulti). “Ma sei una madre non l’ha ancora scritto nessuno?”, domanda ironica una fan, lanciando una chiara frecciatina a tutti gli haters che non aspettano altro che puntalizzare l'esistenza di due figli, Leone e Vittoria. “Amo tu cosa ti metti stasera? Ma niente, easy, un paio di jeans”, scherza invece un utente. “Sei bellissima Chiara", rimarca un altro follower.

Ma non tuti sono d'accordo con il look audace di Ferragni: "Nulla contro Chiara, ma sono inguardabili”, “Chiara sei bellissima... I jeans però sono proprio brutti”, commentano due fan. Infine c'è chi non perde occasione per scrivere quache riga più tagliente: "Mugler sta diventando sempre più una cafonata insomma", "sono oggettivamente orrendi", "bellissimi io ne ho un paio identico che uso per andare a vendemmiare".