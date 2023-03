Chiara Nasti si cosparge d'olio contro il malocchio

Chiara Nasti ha preso parte al rito dell'olio per scacciare il malocchio e allontanare gli haters

Chiara Nasti sta cercando in tutti i mondi dei allontanare le energie negative da sé e dalla famiglia. Per questo motivo l'influencer, come dimostrano le sue Storie su Instagram, ha deciso di prendere parte al rito dell'olio contro il malocchio della tradizione napoletana. L'obiettivo è quello di limitare l'azione degli hater sui social e i commenti sessisti e offensivi che permeano molti suo post.

La Nasti seduta su uno sgabello si è fatta porre sulla testa un piatto nero con dentro dell'acqua, a cui poi stato aggiunto anche dell'olio. Quest'ultimo è rimasto "compatto" e questo significa che la Nasti non ha il malocchio e può stare tranquilla.