Compleanni oggi: i compleanni VIP del 12 luglio 2022

Tutti i compleanni di oggi 12 luglio 2022

Oggi 12 luglio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Antonio Cassano

Nato a Bari il 12 luglio 1982, oggi compie 40 anni

Antonio Cassano è un ex calciatore, di ruolo attaccante, che in carriera ha vestito le maglie di Bari, Inter, Milan, Roma, Sampdoria e Real Madrid. In bacheca vanta 1 campionato spagnolo e uno italiano e 2 Supercoppe italiane. Oggi è tra i protagonisti più commentati della Bobo TV.

Christian Vieri

Nato a Bologna il 12 luglio 1973, oggi compie 49 anni

Christian Vieri è un ex calciatore, di ruolo attaccante, che in carriera ha vestito le maglie di Juventus, Inter, Atletico Madrid, Lazio e Milan. In bacheca vanta 1 scudetto, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa italiana, 1 Coppa delle Coppe, 1 Supercoppa europea e 1 Coppa Intercontinentale. Nel 2022 commenta le gare della Serie A per Paramount+ e per DAZN nel nuovo format Coca-Cola Super Match. E' conosciuto per i suoi passati flirt come Elisabetta Canalis.

Gabriel Garko

Nato a Torino il 12 luglio 1972, oggi compie 50 anni

Gabriel Garko, nato Dario Gabriel Oliviero, è un attore ed ex modello. Inizia realizzando fotoromanzi per ottenere poi il successo televisivo con la serie L'onore e il rispetto. Al cinema viene ricordato per film come Le fate ignoranti. Ha fatto coming out nel 2020 al Grande Fratello VIP.