Compleanni oggi: i compleanni VIP del 14 giugno 2022

Tutti i compleanni di oggi 14 giugno 2022

Oggi 14 giugno sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Massimo Oddo

Nato a Pescara il 14 giugno 1976, oggi compie 46 anni

Massimo Oddo è un ex calciatore di ruolo difensore e allenatore. In carriera ha vestito le maglie di Napoli, Verona, Bayer Monaco, Lazio con cui ha vinto una Coppa Italia e Milan (1 campionato, 1 supercoppa italiana, 1 Champions League, 1 Supercoppa europea, 1 Mondiale per club). E' campione del mondo con la Nazionale ai Mondiali 2006. Attualmente è il tecnico del Padova in Serie C.

Paolo Bonolis

Nato a il 14 giugno 1961, oggi compie 61 anni

Paolo Bonolis è un presentatore televisivo che ha iniziato la carriera in programmi per bambini come Bim Bum Bam. Negli anni ha condotto altri show di successo per la RAI e Mediaset come Beato tra le donne, I cervelloni, Tira & Molla, Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan?, Affari tuoi, Domenica in, Il senso della vita e Avanti un altro!. È stato anche presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo nel 2005 e nel 2009. Dal 1991 collabora con il collega Luca Laurenti. In passato è stato legato a Laura Freddi.

Gianna Nannini

Nata a Siena il 14 giugno 1954, oggi compie 68 anni

Gianna Nannini è una cantautrice italiana celebre per canzoni come America, Bello e Impossibile e la colonna sonora dei Mondiali di calcio di Italia 90, Un'estate italiana, interpretata con Edoardo Bennato. Nel 2010 nasce la figlia Penelope.

Francesco Rutelli

Nato a Roma il 14 giugno 1954, oggi compie 68 anni

Francesco Rutelli è un ex politico e giornalista. Inizia la carriera politica negli Anni 70 nel Partito Radicale, di cui diventa segretario nel 1980. E' stato fondatore dei Verdi Arcobaleno, ministro dell'Ambiente nel Governo Ciampi e per i Beni e le attività culturali nell'esecutivo Prodi II. Nel 1993 viene eletto sindaco di Roma, carica che ricopre fino al 2001. In quell'anno diventa il numero uno dell'Ulivo. Nel 2002 fonda La Margherita. Dal 2016 è presidente dell'Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali.

Donald Trump

Nato a New York il 14 giugno 1946, oggi compie 76 anni

Donald John Trump è un imprenditore, politico e personaggio televisivo americano. Figlio del magnate Fred Trump, nel 1971 diventa presidente dell'azienda parterna e avvia la costruzione di palazzi come la Trump Tower e alberghi di lusso, sebbene resti coinvolto in diversi casi di bancarotta. La pololarità al grande pubblico arriva con la partecipazione al programma TV The Apprentice. Dal 2017 al 2021 è stato il 45esimo presidente degli USA.

Francesco Guccini

Nato a Modena il 14 giugno 1940, oggi compie 82 anni

Francesco Guccini è un cantautore riconosciuti tra i più rappresentativi con oltre 20 album pubblicati. E' anche scrittore, attore e fino agli Anni 80 è stato anche professore di italiano alla scuola off-campus bolognese del Dickinson College. Recentemente gli è stata diagnosticata una maculopatia.

