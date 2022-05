Compleanni oggi: i compleanni VIP del 17 maggio 2022

Tutti i compleanni di oggi 17 maggio 2022

Oggi 17 maggio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Corrado Guzzanti

Nato a Roma il 17 maggio 1965, oggi compie 57 anni

Corrado Guzzanti è un comico, attore, imitatore, sceneggiatore e regista. Diventato famoso nel 1992 come volto di Avanzi, successivamente ha partecipato a quasi tutte le trasmissioni di Serena Dandini. Nel 2022 ha partecipato alla seconda stagione del programma LOL su Amazon Prime.

Elettra Lamborghini

Nata a Bologna il 17 maggio 1994, oggi compie 28 anni

Elettra Miura Lamborghini è una showgirl e cantante nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell'omonima casa automobilistica. La sua carriera televisiva inizia nel 2015 come ospite di Chiambretti Night. Nel 2021 è stata scelta come opinionista per L'Isola dei famosi e nello stesso anno lancia il suo singolo Pistolero. Nel 2020 aveva partecipato a Sanremo con Musica-il resto scompare. E' sposata con il dj olandese Afrojack.

Flavia Vento

Nata a Roma il 17 maggio 1977, oggi compie 45 anni

Flavia Vento è una showgirl che ha iniziato la sua carriera televisiva nella pubblicità. La notorietà arriva nel 1999 con Il lotto alle otto ma soprattutto come "valletta sotto il tavolo" nel programma Libero di Teo Mammuccari. Nel 2022 partecipa al programma Back to School e al reality La pupa e il secchione, salvo poi lasciare il programma dopo pochi giorni dall'inizio come aveva fatto due anni prima con Il Grande Fratello VIP.

Gianni Minà

Nato a Torino il 17 maggio 1938, oggi compie

Gianni Minà è un giornalista, scrittore e conduttore televisivo. Ha realizzato diversi reportage e documentari per la RAI. Nel 2020 ha pubblicato il libro autobiografico Storia di un boxeur latino.

Giovanna Trillini

Nata a Jesi il 17 maggio 1970, oggi compie 52 anni

Giovanna Trillini è un'ex schermitrice specializzata in fioretto. Nel suo palmares vanta 16 ori, 7 argenti e 12 bronzi tra Mondiali, Olimpiadi, Europei e Giochi del Mediterraneo.

Claudia Koll

Nata a Roma il 17 maggio 1965, oggi compie 57 anni

Claudia Koll, pseudonimo di Claudia Maria Rosaria Colacione, è un'attrice che ha debuttato nel 1992 con il film Così fan tutte di Tinto Brass. Nel 1995 è stata scelta da Pippo Baudo come co-presentatrice al Festival di Sanremo. Negli anni è stata protagonista di diverse fiction tv come Linda e il brigadiere.

