Elettra Lamborghini per Yamamay, la collezione pop e animalier

Elettra per Yamamay, la nuova collezione a edizione limitata

Elettra Lamborghini e la nuova collaborazione con Yamamay. Ieri l’evento di inaugurazione all’interno del flagship store di Milano per la nuova collezione di intimo, nightwear estreetwear. La capsule limitata Elettra Lamborghini for Yamamay è ispirata allo stile della giovane performer, amata dai follower di tutte le età, per una fan base che supera i 7 milioni.

La collezione a edizione limitata, interamente in cotone, è caratterizzata da una fantasia animalier, inoltre, è dotata di elastici che recitano “Electric at Heart”. Su alcuni capi è stampato “Te amo, te quiero, tequila”, tratto dalla hit “Pistolero”. La capsule può essere acquistata online, sul canale e-commerce di Yamamay, e in tutti i negozi del brand.

Elettra ha affermato di essere contenta di collaborare con “un brand fresco” come Yamamay. “Nella vita quotidiana amo infatti indossare capi comodi e versatili, adesso spero che la collezione piaccia alle mie piccole e grandi fan”, ha detto la cantante.

Il CEO di Yamamay, Gianluigi Cimmino, ha spiegato che la scelta del brand è ricaduta su Elettra perché interpreta perfettamente i valori del brand: “comunica positività, è spontanea e divertente ma anche forte e decisa, piace a tutti, dalle bambine alle nonne”.

