Compleanni oggi: i compleanni VIP del 18 maggio 2022

Tutti i compleanni di oggi 18 maggio 2022

Oggi 18 maggio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Enrico Brignano

Nato a Roma il 18 maggio 1966 , oggi compie 56 anni

Enrico Brignano è un comico, attore e cabatterista. La sua prima apparizione televisiva è nel programma La sai l'ultima? ma la popolarità arriva con Un medico in famiglia. E' anche apparso in diversi film come South Kensington ma la sua vera passione è il teatro.

Giuseppe Ayala

Nato a Caltanissetta il 18 maggio 1945, oggi compie 77 anni

Giuseppe Ayala è un ex magistrato e politico italiano che ha collaborato con il pool antimafia e fu pubblico ministero al maxiprocesso. E' stato anche Sottosegretario al Ministero di Grazia e Giustizia dal 1996 al 2000.

Aurora Leone

Nata a Caserta il 18 maggio 1999, oggi compie 23 anni

Aurora Leone è una comica a autrice. La sua carriera televisiva inizia con la partecipazione a Italia's Got Talent. Nel 2009 entra nel gruppo di youtube dei The Jackal con cui collabora ancora oggi. Nel 2022 ha partecipato a Pechino's Express con il collega Fru.

Mago Silvan

Nato a Venezia il 18 maggio 1937, oggi compie 86 anni

Silvan o Mago Silvan, pseudonimo di Aldo Savoldello, è un illusionista celebre non solo in Italia grazie alle sue apparizioni in RAI ma anche in tutto il mondo. La sua frase più famosa è la formula "Sim Sala Bim".

