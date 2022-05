Compleanni oggi: i compleanni VIP del 20 maggio 2022

Tutti i compleanni di oggi 20 maggio 2022

Oggi 20 maggio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Gabriele Muccino

Nato a Roma il 20 maggio 1967, oggi compie 55 anni

Gabriele Muccino è un registra e sceneggiatore italiano, fratello dell'attore . Il successo arriva nel 2001 con L'ultimo bacio e due anni dopo Ricordati di me. Nel 2006 debutta a Hollywood con La ricerca della felicità, a cui segue Sette anime (sempre con Will Smith). Altri suo progetti molto conosciuti sono Baciami ancora (2010) e A casa tutti bene (2018).

Diego Abantantuono

Nato a Milano il 20 maggio 1955, oggi compie 67 anni

Diego Abantantuono è un comico, attore, sceneggiatore, conduttore televisivo e regista. Ha iniziato la sua carriera nel Gruppo Repellente con Enzo Janacci, Massimo Boldi, Giorgio Faletti e altri al Derby Club, Ha vinto tre volte il Nastro d'argento come attore protagonista e non protagonista e nel 2021 gli è stato assegnato il David di Donatello alla carriera.

Ferruccio de Bortoli

Nato a Milano il 20 maggio 1953, oggi compie 69 anni

Ferruccio de Bortoli è un giornalista due volte direttore del Corriere della Sera (1997-2003 e 2009-2015) e de Il Sole 24 Ore (2005-2009). Dal 2015 è presidente dell'Associazione Vidas di Milano e della casa editrice Longanesi. Editorialista del Corriere della Sera e del Corriere del Ticino, ha una rubrica nell'edizione serale di TG2000.

Giuliano Pisapia

Nato a Milano il 20 maggio 1949, oggi compie 73 anni

Giuliano Pisapia è un politico, avvocato e giornalista. E' stato deputato per Rifondazione Comunista per due legislature (1996-2006) è successivamente sindaco di Milano come indipendente di sinistra (2011-2016) e poi della città metropolitana (2015-2016). Dal 2019 è europarlamentare eletto nelle liste del Partito Democratico, in quota Campo Progressista.

Albano Carrisi

Nato a Cellino San Marco il 20 maggio 1943, oggi compie 79 anni

Al Bano, pseudonimo di Albano Antonio Carrisi è un cantautore, personaggio televisivo. In carriera ha vinto 26 dischi d’oro e 8 dischi di platino. Nel 1970 sposa Romina Power, da cui divorzia poi nel 1999. Oggi ha una relazione con Loredana Lecciso. Tra le sue canzoni più celebri: Felicità e Nostalgia canaglia.

Sandro Parenzo

Nato a Camposampiero il 20 maggio 1944, oggi compie 78 anni

Sandro Parenzo è un editore, produttore televisivo e sceneggiatore italiano. E' azionista di maggioranza e presidente di Mediapason, società editrice di Telelombardia e Antennatre. Partecipa con Lorenzo Fazio e Guido Roberto Vitale alla proprietà della casa editrice Chiarelettere.

Marco Nosotti

Nato a Empoli il 20 maggio 1959, oggi compie 63 anni

Marco Nosotti è un giornalista e tra i volti più noti di Sky. Ha iniziato la carriera ad Atenna 1 e Telemodena ma la popolarità arriva nel 1991 con il passaggio a Tele+. Attualmente è caposervizio a Sky e bordocampista per la Serie A e Serie B.

Leggi anche: