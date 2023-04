Compleanni oggi: i compleanni VIP del 22 aprile 2023

Tutti i compleanni di oggi 22 aprile 2023

Oggi 22 aprile sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Anna Falchi

Nata a Tampere il 22 aprile 1972, oggi compie 51 anni

Anna Falchi, pseudonimo di Anna Kristiina Palomäki, è un'attrice, conduttrice televisiva, ex modella e produttrice cinematografica con cittadinanza finlandese. Inizia la carriera come modella per importanti marchi per poi debuttare al cinema nel 1993 con Nel continente nero. Ha preso parte a diversi cinepanettoni. Nel 1995 conduce il Festival di Sanremo e nel 2007 partecipa a Ballando con le stelle. Dal 2021 conduce I fatti vostri. Ha avuto relazioni con Max Biagi e Fiorello ed è stata sposata con Ricucci.

Ambra Angiolini

Nata a Roma il 22 aprile 1977, oggi compie 46 anni

Ambra Angiolini è un'attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, cantante. Esordisce in TV cn Bulli e pupe ma la notorietà arriva nel 1992/1993 con Non è la Rai. Ha condotto anche altri programmi come Generazione X, Super e il Dopofestival del Festival di Sanremo 1996. Esordisce al cinema con Saturno contro per cui vince il David di Donatello. E' stata sposata con Francesco Renga e ha avuto una relazione con Max Allegri.

Leggi le ultime news su:

Kakà

Nato a Gama il 22 aprile 1982, oggi compie 41 anni

Kaká, pseudonimo di Ricardo Izecson dos Santos Leite, è un ex calciatore brasiliano con cittadinanza italiana, di ruolo centrocampista o attaccante. Cresciuto nel San Paolo vince con il Milan un campionato, 2 Supercoppe europee, una Supercoppa italian, una Champions League e un Mondiale per club. Con il Real Madrid vince una Coppa di Spagna, un campionato spagno e una Supercoppa spagnola. Con la nazionale brasiliana ha vinto il Mondiale nel 2002 e due Confederation Cup. Ha chiuso la carriera nell'Orlando City.