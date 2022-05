Compleanni oggi: i compleanni VIP del 24 maggio 2022

Tutti i compleanni di oggi 24 maggio 2022

Oggi 24 maggio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Nathalie Caldonazzo

Nata a Roma il 24 maggio 1969, oggi compie 53 anni

Nathalie Caldonazzo è un'attrice, showgirl, ballerina ed ex modella. E' diventata famosa nella prima metà degli Anni 90 per la sua relazione con Massimo Troisi durata dal 1992 fino alla morte del comico. Si fa poi conoscere per la sua assidua partecipazione al Bagaglino. A partire dal 20 dicembre 2021 diventa concorrente della sesta edizione del Grande Fratello VIP.

Fabio Fognini

Nato a Sanremo il 24 maggio 1987, oggi compie 35 anni

Fabio Fognini è un tennista specialista della terra rossa e unico italiano ad essere entrato nella Top 10 della classifica ATP nel singolo (9 vittorie) e nel doppio (6 vittorie). E' sposato con l'ex tennista Flavia Pennetta.

Aurelio De Laurentiis

Nato a Roma il 24 maggio 1949, oggi compie 73 anni

Aurelio De Laurentiis è un produttore cinematografico e imprenditore italiano. Ha fondato insieme al padre Luigi la casa di produzione Filmauro ed è presidente del Napoli.

Bob Dylan

Nato a Duluth il 24 maggio 1941, oggi compie 81 anni

Bob Dylan è il nome adottato legalmente da Robert Allen Zimmerman nel 1962. E' un cantautore, musicista e poeta statunitense. E' considerato l'ideatore del folk rock a partire dall'album Bringing It All Back Home del 1965. A lui si deve il primo singolo di successo di durata non commerciale con i 6 minuti di Like a Rolling Stone e il primo album doppio della storia del rock con Blonde on Blonde. Il video promozionale di Subterranean Homesick Blues è da alcuni considerato il primo videoclip della storia.

Nicola Ventola

Nato a Grumo Apulla il 24 maggio 1978, oggi compie 44 anni

Nicola Ventola è un ex calciatore di ruolo attaccante che ha vestito le maglie di Bari, Atalanta, Inter, Bologna, Torino e Crystal Palace. È sposato con la modella svizzera Kartika Luyet.

