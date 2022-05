Compleanni oggi: i compleanni VIP del 27 maggio 2022

Tutti i compleanni di oggi 27 maggio 2022

Oggi 27 maggio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Salvatore Ficarra

Nato a Palermo il 27 maggio 1971, oggi compie 51 anni

Salvatore Ficarra è un comico, cabatterista, attore, conduttore televisivo e membro del duo comico Ficarra e Picone. Diventato celebre con Zelig, nel 2005 al 2020 ha condotto numerose edizioni di Striscia la notizia. Nel 2022 esce su Netflix la serie Incastrati realizzata con il collega Picone. Grande tifoso del Palermo, ha realizzato l'inno ufficiale del club insieme ai Tinturia.

Paul Gascoigne

Nato Gateshead il 27 maggio 1967, oggi compie 55 anni

Paul John Gascoigne detto Gazza è un ex calciatore e nazionale inglese che in carriera ha vestito le maglie di Newcastle, Tottenham, Lazio e Rangers. Nel suo palmares ci sono 2 campionati scozzesi e una FA Cup. E' conosciuto soprattutto per i suoi problemi di alcolismo e gli atteggiamenti irriverenti dento e fuori dal campo. Nel 2021 partecipa come concorrente alla 15esima edizione del reality italiano L'isola dei famosi ma si ritira dopo 39 giorni per un infortunio alla spalla.

Bruno Vespa

Nato a L'Aquila il 27 maggio 1944, oggi compie 78 anni

Bruno Paolo Vespa è un giornalista, conduttore e autore televisivo e radiofonico, scrittore. E' stato in passato direttore del TG1 e dal 1996 conduce il programma Porta a Porta da lui ideato. Attualmente collabora come editorialista con testate come La Nazione, Il Giorno, Resto del Carlino, Il Mattino e Il Gazzettino. Come saggista ha pubblicato diversi libri con Mondadori.

Giuseppe Tornatore

Nato a Bagheria il 27 maggio 1956, oggi compie 66 anni

Giuseppe Tornatore è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Tra le sue pellicole più conosciute figurano Il Camorrista, Nuovo Cinema Paradiso, Stanno tutti bene, La leggenda del pianista sull'oceano, Malena e Baaria. In carriera ha vinto un Golden Globe, un Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes del 1989, due premi BAFTA e undici David di Donatello.

Harry Kissinger

Nato a Fürth il 27 maggio 1923, oggi compie 99 anni

Henry Kissinger, nato Heinz Alfred Kissinger, è un politico e diplomatico di origine tedesca ma naturalizzato statunitense. E' stato membro del Partito Repubblicano, consigliere per la sicurezza nazionale e Segretario di Stato USA durante le presidenze di Richard Nixon e di Gerald Ford tra il 1969 e il 1977. Nel 1973 gli viene assegnato il Nobel per la pace. E' considerato un fautore della Realpolitik e direttamente coinvolto in vicende controverse come il golpe in Cile.

