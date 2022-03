Paul Gascoigne, l'ultima follia: atterra un bambino nella sfida tra ex

Gazza fa il matto, mentre il figlio Regan vince il reality "Dancing on Ice"

Paul Gascoigne non smette mai di far discutere. L’ex giocatore della nazionale inglese e della Lazio, oggi 54enne, si è reso protagonista di un brutto episodio durante una partita tra vecchie glorie sul campo dei Rangers Glasgow, altra sua ex squadra.

“Gazza” ha giocato pochi minuti della sfida tra gli ex Rangers e la squadra formata dall’ex interista Luis Figo, segnando anche un gol che è stato accolto da una vera e propria ovazione da parte dei suoi ex tifosi scozzesi. Tuttavia, l’episodio che più è rimasto nella memoria collettiva si è verificato nel riscaldamento, quando il bizzoso ex giocatore ha sgambettato un piccolo ammiratore che gli si era avvicinato per salutarlo. Dopo averlo accolto affettuosamente, a sorpresa Gascoigne ha scalciato da dietro il ragazzino, che si è accasciato a terra dal dolore.

Woke to this horrible video. Cringeworthy. Hurting a child for admiration, absolute scum of the earth. Any parent would have ran down and knocked him out. Poor kid thought his legend was being kind to him. Gazza you’re a self entitled horrible person who needs help #Rangers Class pic.twitter.com/k25HUuz8ky — Gianni Capaldi (@OfficialGianni) March 27, 2022

L’ex laziale può consolarsi solo con il successo del figlio Regan, che ha vinto “Dancing on Ice”, talent-show di ballo sui pattini da ghiaccio, in coppia con Karina Manta. In Italia conosciamo anche Bianca Gascoigne, figlia adottiva dell’ex calciatore, che in patria lavora come modella e che da noi ha partecipato a “Ballando con le stelle”. In Inghilterra, invece, ha partecipato al reality “Celebrity Love Island”.