Compleanni oggi: i compleanni VIP del 28 luglio 2022

Tutti i compleanni di oggi 28 luglio 2022

Oggi 28 luglio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Max Giusti

Nato a Roma il 28 luglio 1968, oggi compie 54 anni

Massimiliano Giusti è un comico, cabarettista, imitatore, conduttore televisivo e radiofonico, attore, doppiatore e commediografo italiano. Esordise in TV nel 1991 con Stasera mi butto e Ricomincio da due. Nel 2001 conduce Stracult e si fa conoscere per le sue imitazioni a Quelli che il calcio. Dal 2008 al 2013 conduce Affari tuoi e poi nel 2016 il quiz show Boom! sul Nove. Dal 2021 conduce Guess My Age - Indovina l'età su TV8.

Alexis Tsipras

Nato ad Atene il 28 luglio 1974, oggi compie 48 anni

Alexis Tipras è un politico greco e leader di SYRIZA. E' stato primo ministro dal 26 gennaio al 27 agosto del 2015 e poi dal 21 settembre dello stesso anno al luglio 2019. E' stato tra i principali oppositori alla politica di austerity dell'Ue.

Riccardo Muti

Nato a Napoli il 28 luglio 1941, oggi compie 81 anni

Riccardo Muti è un direttore d'orchesta e attuale music directore della Chicago Symphony Orchestra, carica che ricopre dal 2010. Dal 1968 al 1980 è stato direttore principale e direttore musicale del Maggio Musicale Fiorentino e dal 1986 al 2005 è stato direttore musicale del Teatro alla Scala di Milano nelle cui Prime stagionali dirige Don Giovanni, Idomeneo e Il flauto magico. Dirige anche l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, da lui fondata nel 2004 a Piacenza e Ravenna.

Federico Buffa

Nato a Milano il 28 luglio 1959, oggi compie 63 anni

Federico Buffa è un giornalista, telecronista sportivo e scrittore. Ha iniziato la carriera come agente sportivo nel basket per poi dedicarsi alle telecronache prima per l'Olimpia Milano nel 1984 e poi per Telereporter nel 1987. Nel 1994 passa a Tele+ per commentare l'NBA e nel 2013 mantiene la carica anche a Sky Sport. E' il creatore della rubrica sportiva Federico Buffa racconta.