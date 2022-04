Compleanni oggi: i compleanni VIP del 29 aprile 2022

Tutti i compleanni di oggi 29 aprile 2022

Oggi 29 aprile sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazioni e spettacolo. Ecco maggiori informazioni su vita privata e carriera dei più noti:

André Agassi

Nato a Las Vegas il 29 aprile 1970, compie oggi 52 anni

André Agassi è un ex tennista statunitense vincitore di 60 titoli ATP e 8 tornei dello Slam. Ha detenuto il primo posto in classifica ATP per 101 settimane ed è stato inserito nella International Tennis Hall of Fame nel 2011.

Vito Badalamenti

Nato a Cinisi il 29 aprile 1958, compie oggi 68 anni

Vito Badalamenti è un mafioso italiano e figlio del più noto boss Gaetano Badalamenti.

Giuseppe Turani

Nato a Voghera il 29 aprile 1941 è morto a Stradella il 7 gennaio 2021

Giuseppe Turani è stato un giornalista che ha lavorato per grandi testate come l'Espresso e La Repubblica. Dal 1990 al 1992 fu editorialista del Corriere della Sera, del mensile Capital e dei settimanali L'Europeo e Il Mondo.

Luca Laurenti

Nato a Roma il 29 aprile 1963 compie oggi 59 anni.

Luca Laurenti è un personaggio televisivo, comico, doppiatore e tastierista italiano. Dal 1991 collabora con Paolo Bonolis. Attualmente lo affianca nel programma Avanti un Altro!

Sveva Sagramola

Nata a il 29 aprile 1964, compie oggi 58 anni.

Sveva Sagramola è una conduttrice e autrice televisiva. E' conosciuta per essere il volto di Geo & Geo dal 1998.

Michelle Pfeiffer

Nata a Santa Ana il 29 aprile 1958, compie oggi 64 anni

Michelle Pfeiffer è un'attrice americana conosciuta per le sue interpretazioni in film di successo come Scarface, Ladyhawke, Batman-Il ritorno, Pensieri pericolosi e Le Verità nascoste

Uma Thurman

Nata a Boston il 29 aprile 1970, compie oggi 52 anni

Uma Thurman è un'attrice americana candidata all'Oscar nel 1995 come miglior attrice non protagonista. E' conosciuta soprattutto per essere la musa del regista Quentin Tarantino.

Enrico Mattei

Nato ad Acqualagna il 29 aprile 1906 è morto a Bascapè il 27 ottobre 1962

Enrico Mattei è stato un impreditore, politico e dirigente pubblico. Nel 1953 ha fondato l'Eni. E' morto in un incidente aereo di cui ancora oggi non sono state chiarite le dinamiche.

Giovanni Galli

Nato a Pisa il 29 aprile 1958, compie oggi 64 anni

Giovanni Galli è un ex calciatore, dirigente sportivo e politico. In carriera ha vestito le maglie di Fiorentina, Milan, Napoli, Torino, Parma e Lucchese, ritirandosi nel 1996. Nel 2001 il figlio Niccolò è morto in un incidente stradale.

Fabio Liverani

Nato a Roma il 29 aprile 1976, compie oggi 48 anni

Fabio Liverani è un ex calciatore e oggi allenatore. In carriera ha vestito le maglie di Lazio, Fiorentina e Palermo. Dopo l'esonero dal Parma nel 2021 attualmente non ha ancora trovato una nuova panchina.

Sara Errani

Nata a Bologna il 29 aprile 1987, compie oggi 35 anni

Sara Errani è la tennista con più successi nel circuito WTA tra singolare (9) e doppio (27). E' stata la seconda italiana ha raggiungere una finale in un torneo del Grande Slam al Roland Garros dopo Francesca Schiavone.

