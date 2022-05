Compleanni oggi: i compleanni VIP del 31 maggio 2022

Tutti i compleanni di oggi 31 maggio 2022

Oggi 31 maggio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Adriana Volpe

Nata a Trento il 31 maggio 1973, oggi compie 49 anni

Adriana Volpe è una conduttrice televisiva ed ex modella. E' diventata celebre per aver condotto dalla fine degli Anni 90 a quelli 2000 i programmi Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri, durante il quale ha avuto un'aspra diatriba con Giancarlo Magalli. Nel 2020 partecipa come concorrente al Grande Fratello VIP 4 ma abbandona il gioco per motivi familiari.

Clint Eastwood

Nato a San Francisco il 31 maggio 1930, oggi compie 92 anni

Clint Eastwood Jr è un attore, regista e produttore cinematografico statunitense. Come attore viene ricordato per i suoi ruoli in molti spaghetti western girati con Sergio Leone e nei panni dell'ispettore Callaghan. Da regista ha vinto 2 premi Oscar per la migliore regia e come miglior film, 1 Premio César, 6 Golden Globe e 4 David di Donatello.

Domenico Fioravanti

Nato a Trecate il 31 maggio 1977, 45 anni

Domenico Fioravanti è un ex nuotatore vincitore di 2 ori alle Olimpiadi e altrettanti agli Europei. E' stato il primo italiano a diventare campione olimpico nel nuoto in corsia e primo atleta a vincere la combinata 100 e 200 metri rana in un'edizione dei giochi olimpici (Sydney 2000). Nel novembre 2011 Fioravanti è stato inserito nella International Swimming Hall of Fame.

Paolo Sorrentino

Nato a Napoli il 31 maggio 1970, oggi compie 52 anni

Paolo Sorrentino è un regista, sceneggiatore e scrittore italiano. In carriera ha vinto l'Oscar come miglior film in lingua straniera con La grande bellezza oltre 1 Golden Globe, 4 European Film Awards, 1 Premio BAFTA, 8 David di Donatello, 8 Nastri d'argento. Nel 2010 esordisce come scrittore con Hanno tutti ragione, romanzo terzo classificato al Premio Strega di quell'anno.

Leggi le ultime news su:

Simone Pianigiani

Nato a Siena il 31 maggio 1969, oggi compie 53 anni

Simone Pianigiani è un allenatore di basket che in carriera ha allenato Mens Sana Siena, Olimpia Milano, Fenerbache, Hapoel Gerusalemme B.C. e la nazionale italiana. Ha vinto 6 campionati italiani, 3 Coppe Italia, 7 Supercoppe italiane, 1 Coppa di Turchia, 1 campionato israeliano e 1 Coppa di Lega israeliana. Dal 2022 allena il Beijing Ducks.

Fabio Concato

Nato a Milano il 31 maggio 1953, oggi compie 69 anni

Fabio Concato, pseudonimo di Fabio Bruno Ernani Piccaluga, è un cantante, musicista e attore. Tra i suoi brani più conosciuti figurano Domenica bestiale e Fiore di maggio.

Leggi anche: