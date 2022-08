Compleanni oggi: i compleanni VIP del 5 agosto 2022

Tutti i compleanni di oggi 5 agosto 2022

Oggi 5 agosto sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Federica Pellegrini

Nata a Mirano il 5 agosto 1988, oggi compie 34 anni

Federica Pellegrini è un'ex nuotatrice italiana, specialista dello stile libero, di cui è la primatista mondiale in carica nei 200 m ed europea nei 400 m. Ritiratasi nel 2021, è stata anche giudice del programma Italia's Got Talent.

J-Ax

Nato a Milano il 5 agosto 1972, oggi compie 50 anni

J-Ax, pseudonimo di Alessandro Aleotti, è un rapper, cantautore e produttore discografico. Diventa famoso negli anni '90 per essere membro dei duo degli Articoli 31 con Dj Jad fino a quando intraprende la carriera solista nel 2006, con cui raggiunge l'apice del successo nella collaborazione con Fedez. Per alcuni mesi ha preso parte al progetto Due di Picche con Neffa poi abbandonato. E' fratello maggiore di Grido, ex membro dei Gemelli Diversi.

Annalisa Scarrone

Nata a Savona a 5 agosto 1985, oggi compie 37 anni

Annalisa Scarrone, nota semplicemente come Annalisa, è una cantautrice che ha raggiunto la popolarità con la partecipazione ad Amici di Maria de Filippi nel 2011, che chiude al secondo posto. Ha poi partecipato a diverse edizioni del Festival di Sanremo e ha vinto un MTV Europe Music Awards.

Gianluca Vacchi

Nato a Bologna il 5 agosto 1967, oggi compie 55 anni

Gianluca Vacchi è un impreditore e influencer. Figlio del fondatore dell'IMA, detiene quote di diverse società ma è famoso soprattutto per le sue attività sui social come Facebook e Instagram. Ogni tanto si diletta come dj. Nel 2022 esce la serie TV a lui dedicata, "Mucho Mas", su Amazon Prime Video. Vacchi è sposato con la modella Sharon Fonseca con cui ha un figlio.

