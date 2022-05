Vacchi, nuove accuse dallo staff: "Noi pagati in nero per 10 anni"

Altra mxi richiesta di risarcimenti da due ex dipendenti di Vacchi

Si allarga, o meglio si duplica, il caso che ha coinvolto Gianluca Vacchi, mister Enjoy super seguito da anni sui vari social network e celebre per i balletti anche con gli inservienti. Dopo che la colf filippina ha chiesto un indennizzo di 70mila euro, dopo i suoi tre anni e mezzo alla corte dell’influencer, ci sono infatti anche due ex collaboratori sardi che reclamano maxi-risarcimenti.

"Anche in questo caso sullo sfondo c’è il tema degli straordinari non pagati, delle ferie e dei riposi non goduti., spiega Repubblica. "Ma l’accusa peggiore è un’altra: aver lavorato in nero per 14 e 10 anni. Entrambi gli ex collaboratori hanno servito l’influencer in totale per 22 e 17 anni, lavorando, sostengono, anche 15 ore al giorno". Secondo la loro ricostruzione, sempre raccontata da Repubblica, "i due vengono mandati via di casa dopo un attacco di ira dell’influencer: non avrebbero gestito bene il servizio durante un aperitivo. Da lì la situazione sarebbe degenerata fino al licenziamento disciplinare con un’accusa di aver rubato un modem e un pc". Accusa che la coppia, sottolinea Repubblica, ritiene "infamante e strumentale".

Nel frattempo l’attuale staff di Vacchi ha preso le sue difese in un video di sei minuti postato sui social: "La nostra vita non trascorre qui tra una frustrata e un insulto. È un normale datore di lavoro che si arrabbia se non vengono fatte le cose come dice lui". Intanto, però ci sono due inchieste in procura.

Leggi anche: