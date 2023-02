Compleanni oggi: i compleanni VIP del 7 febbraio 2023

Tutti i compleanni di oggi 7 febbraio 2023

Oggi 7 febbraio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Melissa Satta

Nata a Boston il 7 febbraio 1986, oggi compie 37 anni

Melissa Satta è una showgirl, modella e conduttrice televisiva italiana con cittadinanza statunitense. Inizia a lavorare in TV nel 2005 a Mio fratello è pakistano ma la popolarità arriva come Velina di Striscia la Notizia. Nel 2009 è a Controcampo e dal 2013 al 2018 a Tiki Taka. Dal 2021 conduce Gol Deejay. Ha avuto relazioni con Interrante e Vieri. E' stata sposata con Boateng dal 2016 al 2020. Oggi si vocifera di un flirt con Berrettini.

Vasco Rossi

Nato a Zocca il 7 febbraio 1952, oggi compie 71 anni

Vasco Rossi è un cantautore che dall'inzio della carriera nel 1977 ha pubblicato 34 album.

Tra i suoi brani più famosi abbiamo Alba chiara, Canzone, Splendida giornata, Colpa di Alfredo, Vita spericolata, Vado al massimo, C'è chi dice no, Liberi liberi, Una canzone per te e altre. Ha avuto una relazione con Barbara D'Urso.

Nicolò Barella

Nato a Cagliari il 7 febbraio 1997, oggi compie 26 anni

Nicolò Barella è un calciatore dell'Inter, di ruolo centrocampista, e campione d'Europa con la Nazionale nel 2021. Cresciuto nel Cagliari si trasferisce nel 2019 ai nerazzurri con cui vince un campionato, due Supercoppe italiane e una Coppa Italia.

Eva Riccobono

Nata a Palermo il 7 febbraio 1983, oggi compie 40 anni

Eva Riccobono è una supermodella, attrice e conduttrice televisiva. Ha sfilato per le principali case di moda (Dolce e Gabbana in particolare) e ha partecipato ad alcuni film come Le frise ignoranti e Grande, grosso e Verdone.