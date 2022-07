Compleanni oggi: i compleanni VIP del 8 luglio 2022

Tutti i compleanni di oggi 8 luglio 2022

Oggi 8 luglio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Donatella Rettore

Nata a Castelfranco Veneto l'8 luglio 1955, oggi compie 67 anni

Donatella Rettore, nota anche solo come Rettore è una cantautrice, paroliera e attrice. Tra i suoi brani più famosi troviamo Kobra, Raffaella, Lamette e Adrenalina con Giuni Russo.

Christian Abbiati

Nato ad Abbiategrasso l'8 luglio 1977, oggi compie 45 anni

Christian Abbiati è un ex calciatore, di ruolo portiere, che ha vinto con il Milan: 3 scudetti, 1 Coppa Italia, 2 Supercoppe Italiane, 1 Champions League e 1 Supercoppa europea. Detiene il record di presenze per un estremo difensore per i rossoneri. Per un breve periodo dopo il ritiro è stato anche team manager per il Milan.

Christian Recalcati

Nato a Monza l'8 luglio 1971, oggi compie 50 anni

Christian Recalcati è un telecronista sportivo e opinionista. Ha ottenuto la popolarità nel 2003 come commentatore per il wrestling su Italia 1 con Giacomo Valenti. Dal 2007 racconta le partite dell'Inter sui canali Mediaset.

Pierre Dukan

Nato ad Algeri l'8 luglio 1941, oggi compie 81 anni

Pierre Dukan è un medico francese, radiato per sua stessa richiesta dall'ordine dei medici nel 2012, e inventore della dieta dimagrante Dukan, basata sull'aumento di assunzione delle proteine e da molti considerata non equilibrata ed efficace.

